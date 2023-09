Mit Hubschrauber-Einsatz Verfolgungsjagd endet mit Unfall auf der Buschstraße

Viele werden es gesehen und gehört haben: Am Mittwochnachmittag kreiste ein Hubschrauber über Bockum: Hintergrund war eine Verfolgungsjagd am Boden. Nach ersten Informationen flüchtete aus bisher ungeklärten Gründen ein Pkw aus Neuss bis nach Krefeld. Der mit drei Personen besetzte Wagen baute schließlich auf der Buschstraße in Bockum einen Unfall und kam auf dem Bürgersteig zum Stehen. Einer der Insassen konnte gefasst werden, zwei weitere sind wohl auf der Flucht. Zur Unterstützung kreiste der Polizeihubschrauber über das Gebiet der Buschstraße in Bockum.