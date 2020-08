Streit in Krefelder Drogerie : Verfahren gegen Frau ohne Corona-Maske eingeleitet

Krefeld In einem Drogeriemarkt an der Uerdinger Straße musste der Kommunale Ordnungsdienst der Stadtverwaltung gegen eine „Maskenverweigerin“ vorgehen. Jetzt erwartet die 57-Jährige ein Bußgeld.

In einem Drogeriemarkt an der Uerdinger Straße musste der Kommunale Ordnungsdienst am Dienstag gegen eine „Maskenverweigerin“ vorgehen. Die 57-jährige Kundin weigerte sich zunächst, ihre Personalien herauszugeben und zeigte auch keine Einsicht, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung in Verkaufsräumen verpflichtend ist. Unter Beschimpfung der beiden KOD-Kollegen verließ sie schließlich den Laden. Wegen der anfänglichen Weigerung wird ein Bußgeldverfahren gegen die Frau eingeleitet.