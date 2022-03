Verbund in Krefeld : Neues Haus des Wissens und der Wirtschaft

Im Haus des Wissens und der Wissenschaft kommen sie an einen Tisch: (v.l.) Wirtschaftsdezernent Eckart Preen, Christoph Tölke, Oberbürgermeister Frank Meyer, Kerstin Abraham, Initiator Thomas Grünewald und Mario Bernards. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelder Unternehmen und die Hochschule Niederrhein schließen sich zusammen: Der neue Verein „Haus des Wissens und der Wirtschaft“ sucht den Kontakt zu den Bürgern - um Netzwerke zu schaffen und Kapazitäten zu bündeln.

Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Krefeld sollen in der Zukunft weit besser vernetzt werden. Dafür wurde um den Jahreswechsel der Verein „Haus des Wissens und der Wirtschaft e.V.“ gegründet. Gründungsmitglieder sind dabei große lokale Player unterschiedlichster Couleur. Einerseits die Stadt selbst, vertreten durch Krefeld Business, das letztlich Wirtschaftsdezernat und Wirtschaftsförderung repräsentiert, große Wirtschaftsunternehmen wie SWK, Currenta oder Helios, sowie nicht zuletzt die Hochschule Niederrhein.

Deren Leiter Thomas Grünewald war auch der Initiator der Idee. „Kurz nach meinem Antritt im Jahr 2020 gab es ein großes Interview in der RP, das überschrieben wurde mit ‚Den Maker Space in die Stadt holen‘. Das hat mich nicht losgelassen, ich fand die Idee, wirklich in die Stadt zu gehen, extrem reizvoll. Mit einer Gläsernen Werkstatt zum Beispiel. Irgendwann bin ich mit Eckart Preen in Kontakt gekommen und habe es mit ihm besprochen. Dann mit Mario Bernards von Currenta, und so reifte die Idee. Die Puzzlestücke fielen an ihren Platz“, erzählt er.

Info Mitglied werden im Verein Der Verein „Haus des Wissens und der Wirtschaft e.V.“ wurde von zwölf Unternehmen und Organisationen sowie drei Privatpersonen gegründet. Die Mitgliedsbeiträge reichen von 100 Euro pro Jahr für Privatpersonen über 500 und 2500 Euro pro Jahr für kleine beziehungsweise mittlere Unternehmen bis zu 5000 Euro für „juristische Personen“, wie es in der Übersicht des Vereins bezeichnet wird. Vorstand sind Kerstin Abraham (SWK), Thomas Grünewald (Hochschule) und Mario Bernards (Currenta, allerdings als Privatmann dabei). Weitere Unternehmen jeder Größe und Privatleute sind eingeladen, ebenfalls Mitglieder zu werden.

In der Folge soll nun der Verein, der Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen mit den Bürgern in Kontakt bringen soll, gegründet und ein Ladenlokal im Behnisch-Haus angemietet. „Dieses ist der ehemalige Frisör Bols & Bols, direkt gegenüber der ehemaligen Bar Celona. Wir haben dort eine große Schaufensterfläche, in der wir uns perfekt präsentieren können“, erzählt Preen.

Was genau will der Verein erreichen? „Wir wollen für die Bürger sichtbar werden. Ausdrücklich auch für die Bürgerinnen. Wir wollen beispielsweise über die Initiative „Leading Ladies“ das große Potenzial heben, das gut ausgebildete Frauen, die derzeit nicht in Erwerbsarbeit sind, bedeuten. Wir wollen so dem Fachkräftemangel begegnen, aber auch den Krefeldern die lokalen Player, die Unternehmen, die Hochschule und so weiter, näher bringen“, erzählt SWK-Vorstand Kerstin Abraham, die ebenfalls zu den Mitbegründern zählt.

Dabei gehe es aber nicht darum, aktiv und egoistisch um junge Menschen zu werben. „Aktuell sind vor allem große Unternehmen und wir dabei. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt noch mehr junge Leute in Studien ziehen und beispielsweise dem Handwerk Azubis abziehen wollen. Im Gegenteil. Wir wollen eine gute, umfängliche Beratung liefern, jungen Leuten ehrliche Perspektiven aufzeigen und auch beispielsweise Studienabbrechern Wege in anderen Bereichen, wie dem Handwerk, aufzeigen“, erläutert Grünewald.

Noch deutlicher wird Kerstin Abraham: „Der Mangel in den Berufen, für die ein Studium nötig ist, ist zumeist gar nicht der schlimmste. Wir wollen in jedem Fall die duale Ausbildung gerade im Handwerk stärken. Das ist der aktuell größte Engpass“, sagt sie.

Zu diesem Zweck sollen nach Möglichkeit bald auch Handwerksunternehmen Mitglieder im Verein werden. „Aktuell haben wir nur ein kleineres Unternehmen, das zu den Gründern zählt. Wir wollen aber gern ein breites Spektrum unserer Wirtschaft haben. Darum geht der Aufruf auch an kleinere bis mittelständische Handwerker: Werdet Mitglieder bei uns“, appelliert Preen.

Dabei aber gehe es um weit mehr als die Werbung von Mitarbeitern. „Es gab vor einiger Zeit einmal eine Umfrage, bei der herauskam: Die meisten Krefelder kennen weder ihre Unternehmen, noch die dort hergestellten Produkte. Überspitzt gesagt glaubten die meisten, das wichtigste Krefelder Unternehmen sei Bayer – zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in Krefeld ansässig – und es würden hier Medikamente hergestellt, was nie der Fall war. Das wollen wir ändern“, sagt Preen. Auch hier soll der Dialog mit den Menschen helfen.

Für Oberbürgermeister Frank Meyer ist es eine wichtige Initiative. „Ich freue mich sehr darüber. Wir hatten bisher zwar Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, aber alles waren im Prinzip einzelne Säulen. Diese werden nun zusammengefasst zu einem Konstrukt, das, davon bin ich total überzeugt, viel mehr ist, als die Summe seiner Teile“, sagt er.

Das Ladenlokal unter dem Namen „W3“ (das steht für Wirtschaft – Wissenschaft – Wir) soll zeitnah eingerichtet werden. Vorerst finden Veranstaltungen in den Räumen der Wohnstätte nur wenige Schritte entfernt statt. Die erste Veranstaltung ist für den 2. Juni geplant. Richtig anlaufen soll das Projekt dann in der Folge.