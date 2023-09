“Uerdinger Highlander“ Verein für Highland Games in Uerdingen gegründet

Die Games 202s sollen am Samstag, 8. Juni, ausgetragen werden. Mit der Gaststätte Wolters wurde ein Vereinslokal gefunden. Was noch fehlt, ist ein Trainingsplatz sowie aktive Sportler, die an Games teilnehmen wollen. „Als Uerdinger wollen wir natürlich auch bei anderen kulturellen Veranstaltungen in der Stadt gerne mitmachen und uns präsentieren“, sagt Langen weiter, der es sich auch vorstellen kann, mit seinem Verein am Uerdinger Karnevalszug teilzunehmen.