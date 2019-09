Aus den Vereinen : Verbergs Prinzenpaar mag Flower-Power

Krefeld Till Schippmann und Lia Brüggemann machen dem neuen Motto „Verberger Flower Power“ alle Ehre.

Der Verberger Karneval beginnt in diesem Jahr ganz und gar ungewöhnlich, crazy, flower-power-mäßig eben. Bereits am Sonntag, 3. November, werden Till und Lia offiziell im Biebricher Saal auf der Krefelder Rennbahn als Prinz und Prinzessin vorgestellt. Ganz schön clever, denn ihre kurze Session ist schon am 26. Februar 2020 zu Ende, und so haben sie noch ein paar extra Tage gewonnen.

Clever sind übrigens beide Kinder. Till besucht mit seinen neun Jahren das Thomaeum in Kempen und Lia (10) geht zum Gymnasium am Stadtpark in Uerdingen. Die zwei kennen sich seit dem Waldkindergarten, in dem sie schon gemeinsam Karneval gefeiert haben. Allerdings durfte Lia damals nicht das begehrte Prinzessinnenkostüm tragen – es war an der frischen Luft schlicht zu kalt.