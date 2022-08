Vorfall in Verberg : Wirbel um Hunde in erhitztem Auto

Einer der Hunde aus dem Wagen in der Sonne. Foto: Forstreuter

Krefeld In Verberg haben besorgte Anwohner am Dienstag gegen 12 Uhr die Polizei zur Leydelstraße gerufen, nachdem sie zwei Hunde in einem Auto entdeckt hatten, das in praller Sonne stand.

(vo) Die Polizei öffnete den Wagen – was kein Problem war, da die Fahrertür nicht verschlossen war. Die Hunde reagierten allerdings aggressiv auf die „Eindringlinge“ und fingen an, durch das Hundenetz zu beißen. Die Polizisten sahen daraufhin davon ab, die Hunde aus dem Wagen zu holen, schlossen die Tür und kurbelten die Scheiben herunter, damit die Tiere frische Luft bekamen.

Die Situation löste sich dann auf, als die Besitzerin der Tiere kam; sie verstand die Aufregung nicht und sagte, man könne Hunde ohne Probleme eine Stunde lang in der Sonne im Auto lassen. Als die Frau die Tiere ließ, waren sie ruhig und zutraulich und nahmen das Wasserangebot von Anwohner an.