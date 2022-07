Feuerwehreinsatz : Kohlenmonoxid-Melder rettet Frau das Leben

Kohlenmonoxidalarm am Rickfeldsweg in Verberg. Foto: Alexander Forstreuter

Krefeld-Verberg Ein Kohlenmonoxid-Melder hat einer Frau in Verberg wohl das Leben gerettet: Als er ertönte, verließ sie sofort das Haus. Die Feuerwehr stellte später eine ungewöhnlich hohe CO-Konzentration im Keller fest. Ist CO erst mal nennenswert im Körper, hat man kaum noch eine Chance.

Gegen 22 Uhr kam es am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz am Rickfeldsweg in Krefeld-Verberg. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses bemerkte einen ausgelösten CO-Melder (Kohlenmonoxid) in ihrem Heizungskeller. Geistesgegenwärtig verließ die Frau ihr Haus und alarmierte die Feuerwehr. Zum Glück hatte die Frau diesen CO-Warner, denn die Messungen der Feuerwehr ergaben einen Wert von 550 ppm/m³ des geruchlosen Gases – ab einem Wert von 460 schwebt man nach kurzer Zeit in Lebensgefahr. Die Frau blieb unverletzt.