Comitée Crefelder Carneval Das ist der Fahrplan der Karnevalssession

Deshalb sei es besonders wichtig, dass die dem CCC angeschlossenen Vereine fleißig Karten für die Prinzenproklamation kauften, was in Krefeld im vergangenen Jahr leider nicht so gewesen sei. Anders ist es dieses Jahr. „Der Prinz war sehr fleißig, und wir haben schon so viele Karten fürs Seidenweberhaus verkauft, dass wir jetzt die Empore öffnen“, sagt Bossers. Von den insgesamt 784 zur Verfügung stehenden Plätzen sind bereits 650 vergeben. Karten für die Empore gibt es noch für 35 und 45 Euro, erstmals jedoch nur im Online-Verkauf.