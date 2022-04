Veranstaltungen zum Feiertag : Die besten Adressen, um in Krefeld in den Mai zu tanzen

Tradition ist zum 1. Mai nicht nur das Tanzen, sondern auch ein geschmückter Mai-Baum. Foto: dpa/Federico Gambarini

Krefeld Nach zwei Jahren Corona-Pause tanzt Krefeld wieder in den Mai. Clubs, Restaurants, die Rennbahn und eine Kirche öffnen ihre Türen. Am 1. Mai geht es in Traar dann traditionell zu. Eine Auswahl an Veranstaltungen.

Von Kirsten Jöhlinger

In Krefelder Clubs läuft am Samstag wieder Musik bis in den Mai. Feiern lässt es sich aber auch an der Rennbahn und in einer Kirche. Am 1. Mai selbst geht es in Traar traditionell zu.

Mai Caramba, Schlachthof, Dießemer Straße 9. In den Mai geht es mit Afrobeats, Funk und Soul. Die Party startet mit Live-Musik von Mel Tinzers Waxing Gibbons, Omnibus Prime, Turboboost-harte Band und Mondo Mashup. Bei der Aftershow sind die Gossip Boys, Boneshaker Sound und Blockbuster Soundsystem mit dabei. Ab 18 Uhr.

Tanz in der Kirche, Alte Kirche, An der Alten Kirche 1. Tanz-Sozio-Therapeutin Hanna Agurski legt auf und lädt zum Tanz ein, Armin Küpper spielt Saxophon. Um Mitternacht gibt es ein Maifeuer mit Bowle. Dance.Flow.Spirit organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit der evangelischen Citykirche Krefeld. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Ab 20.30 Uhr.

Tanz in den Mai, Kulturfabrik, Dießemer Straße 13. Nach zwei Jahren Pause ist die traditionelle Party wieder da. Los geht es um 22 Uhr.

U2-Tribute Band The U2s, Jazzkeller, Lohstraße 92. Im Jazzkeller erklingt U2 – dargeboten von der vierköpfigen Band The U2s, die auch ihren Look der Originalband angepasst hat. Ab 21.45 Uhr.

Bewegung und Ernährung, Haus Kleinlosen, Zwingenbergstraße 116. Die Coverband Fachabteilung sorgt mit einem DJ für Musik zum Tanzen, Essen gibt es auch. Los geht es um 19 Uhr.

Ü-30-Party in den Mai, Rennbahn, An der Rennbahn 5. An der Rennbahn können Besucher der Ü-30-Party in drei verschiedenen Tanzbereichen in den Mai hüpfen. Gespielt werden 80er & 90er-Charts, House und Fox und Schlager. Ab 20 Uhr.

Steil in den Mai, Gleis 18, Dießemer Straße 18. Unter dem Motto „Krefeld geht steil“ bringen drei Dancefloors und eine Lasershow die Besucher in den nächsten Monat. Einlass ist um 22 Uhr.

Küchen-Party, Wine House, Oppumer Straße 175. Zum ersten Mal steigt im Wine House eine Küchen-Party. Wein wird hier mit verschiedenen Speisen und Sax House Music kombiniert. Tickets kosten 69 Euro, Wein und Essen sind darin inbegriffen. Ab 19 Uhr.

Maibaumsetzen am 1. Mai, Rathausmarkt, Traar. Am Sonntag findet wieder das traditionelle Maibaumsetzen in Traar statt. Um 12 Uhr geht es los mit dem Antritt der Schützen auf dem Rathausmarkt.