Neue Veranstaltung in Krefeld Krefelder Talente treten beim ersten Kinder- und Jugendfestival auf

Die Kufa ist als Veranstaltungsort etabliert, hier zeigt sich die Kulturszene vielfältig und bunt. Und Angebote für Kinder und jugendlich sind dem Verein schon lange wichtig. Im eigenen Jubiläumsjahr - die Kufa wird in disme Jahr 40 - sei es besonders schön, als Träger der freien Jugendhilfe mit der Stadt Hand in Hand zu arbeiten. In den vergangenen Jahren gab es vor allem während der Sommerferien Angebote, die sich ganz gezielt an Kinder richteten.