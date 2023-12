Serie Schlemmen im Advent Veganes Schlemmen – unterschätzte Köstlichkeiten leicht gemacht und fürs Fest gut vorzubereiten

In vielen Familien ist es ein Streitpunkt zu Weihnachten: Während Eltern und Großeltern traditionelle Gerichte von Braten, Gans bis Karpfen oder Wurst mit Kartoffelsalat bevorzugen, leben immer häufiger die Kinder vegetarisch oder vegan. Was tun? „Wir sind überzeugt, dass das kein Problem ist. Wir sind mit der Mission angetreten, den Menschen zu zeigen, dass veganes Essen absolut nicht langweilig sein muss. Dass uns das recht gut gelingt, zeigt auch die Kundschaft in unserem Restaurant. Ich denke, der Anteil an Veganerinnen und Veganern macht etwa 20 Prozent aus. Der Rest ist oft flexibel unterwegs, isst also auch mit Überzeugung Fleisch“, sagt Jessica Wolf, eine der beiden Inhaberinnen der Fetten Beete an der Dießemer Straße 166.