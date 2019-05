Frühjahrskirmes : An „Vatertag“ beginnt in Hüls das große Frühlingsfest

An „Vatertag“ beginnt in Hüls das große Frühlingsfest

Krefeld Bis zum Sonntag ist in Hüls Frühjahrskirmes. Am Sonntag lockt zudem noch ein verkaufsoffener Sonntag.

(RP) Vom 30. Mai bis 2. Juni findet in Krefeld-Hüls das Frühlingsfest statt. Dabei lädt der Fachbereich Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement zur Frühlingskirmes auf dem Festplatz Auf dem Graben ein. Die kleinen Kirmesbesucher können mit dem Mini-Jet abheben und durch die Lüfte sausen oder mit Mickey Maus und Co. eine Runde drehen. Noch rasanter wird es im Autoskooter oder dem Twister „Heartbreaker“ zugehen. Insgesamt werden zu diesem Fest zwölf Schausteller erwartet, die große und kleine Kirmesgäste begeistern sollen.

Nach dem Aufmarsch der Hülser Schützen und der „Nette stölle Jonges“ auf dem Kirmesplatz, eröffnet Bezirksvorsteher Hans Butzen am Feiertag Christi Himmelfahrt um 11 Uhr offiziell das bunte Treiben. In diesem Jahr werden allerdings keine Ballons in den Himmel aufsteigen. Tieren und Umwelt zu Liebe wird in diesem Jahr erstmals darauf verzichtet. Trotzdem lohnt sich ein Blick in den Himmel. Hülser Schaumwölkchen werden bei gutem Wetter den Himmel zieren.

Am Samstag gibt es nach Abbau der Marktstände auf dem Hülser Markt zusätzlich einen Blaulichttag von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Tags darauf findet von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag in Hüls statt. Von 14 bis 18 Uhr öffnet dann auch die Historische Schützenbruderschaft die Türen der Schützenhalle an der Tönisberger Straße und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Interessante Führungen durch den historischen Ortskern und auf die Hülser Burg sowie die Möglichkeit zur Kirchturmbesteigung rundet die Veranstaltung ab. Am Freitag, 31. Mai, ist ein Besuch der Kirmes besonders zu empfehlen. An diesem Tag kostet jede Fahrt auf den Fahrgeschäften nur einen Euro. Die Kirmes öffnet an allen Tagen bis etwa 22 Uhr, Freitag und Samstag startet sie um 14 Uhr, Sonntag schon um 11 Uhr.