Kostenpflichtiger Inhalt: Projekt des KSV Germania Krefeld : Ringen als Früherziehung in der Kita

Durch das neue Angebot hat der Verein KSV Germania schon sechs Neuzugängen verzeichnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der KSV Germania testet derzeit an einer Kita und einer Grundschule ein neues Konzept, in dem Kinder ans Ringen geführt werden. Die Teilnehmer sollen dadurch nicht nur sportlich, sondern auch in ihrem sozialen Denken und Handeln gestärkt werden.