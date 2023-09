120-jährige Handwerks-Geschichte Vater und Sohn investieren in moderne Tischler-Tecnnik

Die Anfänge des Vorgängerbetriebs reichten bis ins Gründungsjahr 1903 zurück. Nachdem Dirk Kosanke vor 25 Jahren die Tischlerei seines Chefs übernahm, schrieb er die Krefelder Handwerksgeschichte weiter. Mittlerweile ist auch Sohn Christian in di beruflichen Fußstapfen getreten. Das Duo hat die Zukunft im Blick und investierten unter anderem im vergangenen Jahr in eine Fünf-Achsen-CNC-Maschine, mit der individuell am Rechner geplante Möbel perfekt hergestellt werden können. Demnächst wollen sie einen Aufmaß-Scanner anschaffen, der einen Raum millimetergenau erfasst.