Väterunterstützungs-Projekt feiert Jubiläum Männer müssen ihr Rollenbild überdenken

Inzwischen hat Hamurcu das Väterprojekt an vielen Orten durchgeführt. Kitas und Familienzentren gehören zu den Veranstaltungsorten, türkische Gemeindezentren und eine Flüchtlingsunterkunft. In einem Zeitraum von zehn bis zwölf Wochen trifft sich die Gruppe, bestehend aus dem Sozialarbeiter und maximal 15 Vätern, einmal wöchentlich für rund zweieinhalb Stunden. Hamurcu stellt Themen vor, bringt Referenten mit und lädt zum gemeinsamen Austausch ein. „Zu Beginn sind viele Väter schüchtern, aber das ändert sich schnell, denn die Männer merken zügig Veränderungen an sich und am Verhältnis zu ihren Kindern“, beschreibt der Krefelder. „Es geht darum, die Väter für eine offene, positive Kommunikation in der Familie zu sensibilisieren und ein Interesse für das Leben ihrer Kinder in den Kitas und im Rahmen ihrer schulischen Entwicklung zu wecken.“ In der fünften und achten Sitzung finden Treffen mit den Partnerinnen der Teilnehmer statt. Den Müttern wird vorgestellt, an welchen Themen ihre Ehemänner arbeiten. So können sie im Familienalltag die Männer in ihrer veränderten Rolle einbinden und unterstützen.