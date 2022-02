Krefelder Denkmalausschuss : Mahnmal für die gequälten Kinder von Fichtenhain

Krefeld Die Ratsgruppe UWG/WUZ stellt einen Antrag im Denkmalausschuss, dass der kleine Friedhof im Campus zu einem Ort des Erinnerns an die Opfer der „schwarzen Pädagogik“ wird.

„Gegründet im Jahre 1905 als Rheinische Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt wurden hier schwer erziehbare Jungen untergebracht, bevor das Gelände in den 1930 eine Schulungsanstalt der SA und später Standort von Stäben der Heeresgruppe B der Wehrmacht wurde“, heißt es im Antrag. „Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zogen mehrere Hundert Jugendliche in die Anlage. Die damalige Erziehung war geprägt von Sanktionen und Gängelung.“

Der Landshaftsverband Rheinland (LVR) hat das dunkle Kapitel untersucht und sich bei den Betroffenen entschuldigt. Er war Träger des Landesjugendheims Fichtenhain und fünf weiterer solcher Einrochtungen in der Nachkriegszeit. Er hat in einer „Heimkinderstudie“ von 2008 die schlimmen Schicksale der Kinder aufgearbeitet. „Wir wurden geschlagen, misshandelt, getreten“, hatte ein Betroffener in einem Interview erzählt. Er hatte von 1953 bis 1956 in Krefeld gelebt. Was er im Heim Fichtenhain erlebt hat, verfolgte ihn noch immer. Er sprach von seelischen Schmerzen. Laut Studie waren damals körperliche Strafe in den Heimen nicht verboten gewesen, aber rechtlich eingeschränkt. Die Wissenschaftler kamen außerdem zu der Erkenntnis, dass sich „eine gewisse Bestrafungssystematik“ erkennen lasse. Alle Heime seien verpflichtet gewesen, Strafbücher zu führen.