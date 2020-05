Krefelder Entwicklungshilfe : Spaß am Lernen in Papa Bubas Arche Noah

Krefeld Wegen der Pandemie sind auch die Schulen in Gambia geschlossen. Den Schülern fehlt nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch das warme Essen. Uwe Beckers hofft, die neue weiterführende Schule im September öffnen zu können. Er baut nun auch eine Krankenstation.

Es fühlt sich für ihn seltsam an, in ein Land zurückgekehrt zu sein, in dem die Angst vor der Lungenkrankheit Covid-19 den Alltag bestimmt. „Mir fehlt schon jetzt die afrikanische Gelassenheit, das freundliche Miteinander dort und die Herzlichkeit. In Deutschland sind immer alle so im Stress und getrieben. Das ist gar nicht gut für die Gesundheit. Ich merke das auch selbst. Ich kann mit Termindruck und Hektik nicht gut umgehen“, sagt der 56-Jährige, der in Deutschland in einem Teilzeitmodell bei der Agentur für Arbeit angestellt ist und nebenbei noch Spenden für seine Schule sammelt und den Container nach Afrika bestückt. Arbeit scheut er bestimmt nicht, sie macht ihm aber mehr Spaß in Gambia. „Ich arbeite dort bestimmt zwölf Stunden am Tag für die Schule, aber eben in einem gemäßigteren Tempo und mit viel mehr Freude. Meine Ideen kann ich in Afrika schneller umsetzen und sehe auch direkt, was die Hilfe bewirkt und wie sich die Menschen freuen. Das macht unheimlich viel Spaß“, erklärt Beckers, der sich wünschen würde, dass seine Tochter Emma, nach der die Grundschule benannt ist, das Projekt später einmal fortführt. Schon jetzt fühlt sich die Zehnjährige in Afrika zu Hause, auch wenn sie dort mehr lernen muss als in Deutschland. „Sie geht vormittags in unsere Schule, in der alles auf englisch unterrichtet wird, und wird nachmittags von Lehramtsstudentinnen aus Deutschland im Schulstoff unterrichtet, den sie aus Deutschland bekommt. Sie spricht drei Sprachen fließend, Deutsch, Englisch und Mandinka, die Sprache in Gambia.“