Krefelder als Entwicklungshelfer in Gambia : Sirehs Rettung

Die siebenjährige Sireh hat seit ihrer Geburt missgebildete Füße. Im Krankenhaus werden die Wunden zum ersten Mal medizinisch versorgt. Foto: Uwe Beckers

Krefeld Uwe Beckers betreibt in Gambia eine Grundschule. Vor wenigen Wochen hat der Krefelder Entwicklungshelfer ein Kind gesehen, das im Dreck leben muss, weil seine Füße missgebildet sind. Beckers half sofort. Damit Sireh eine Zukunft hat.

Von Bärbel Kleinelsen

Gambia ist eines der ärmsten Länder der Welt. In dem kleinen Ort Brikama Madina betreibt Entwicklungshelfer Uwe Beckers eine Grundschule. Glücklich sehen die Kinder auf den Bilder aus, die der Krefelder in sozialen Netzwerken postet. Es sind Fotos von Kindern, die es geschafft haben, dem Elend und der Armut ihres Landes zu entfliehen. Sie danken es Uwe Beckers mit einem Lied, dem „Papa Buba-Lied“. Es ist eine Hymne auf den bescheidenen Helfer, der unermüdlich an einer Verbesserung der Lebensbedingungen arbeitet. Und viel erreicht, auch dank der Spender, die den gemeinnützigen Verein „Grundschule Gambia“ unterstützen. Wegsehen ist nicht sein Ding. Trotzdem sagt Uwe Beckers: „Oft kann ich schreckliche Dinge einfach nur so hinnehmen, was mir immer wieder sehr schwerfällt und mir manchmal das Herz zerreißt.“

Umso schöner ist die Geschichte von Sireh, einem siebenjährigen Mädchen, auf das Beckers auf dem Weg zum neuen Schulgelände, auf dem eine weiterführende Schule entstehen soll (wir berichteten), aufmerksam wurde. Sireh kroch den sandigen Weg am Straßenrand entlang. Ihre Beine zog sie hinter sich her durch den Dreck. „Ich war entsetzt, als ich sie mir näher betrachtete. Schnell konnte ich ausmachen, wo sie wohnt, und konnte mit ihrer Mutter reden. Die Familie ist bettelarm und lebt von der Hand in den Mund“, erzählt der 53-Jährige.

Laufen ist für Sireh unmöglich. Sie hielt sich ständig auf dem Boden auf, robbte all die Jahre durch Sand und Schmutz. Riesige Löcher bildeten sich an ihren Füßen, die eiterten und Fliegen anlockten. „Das war ein Anblick, den ich erst mal verdauen musste“, erinnert sich Uwe Beckers. Weitergehen und das Mädchen seinem Schicksal überlassen, war für den Krefelder keine Option. „Schnell bin ich zu unserem Lager gefahren, um erst mal einen Rollstuhl zu holen, damit das Kind sich frei bewegen kann, ohne mit Staub und Dreck in Verbindung zu kommen.“

Die siebenjährige Sireh hat seit ihrer Geburt missgebildete Füße. Foto: Uwe Beckers

Der Rollstuhl allein reichte als Hilfe jedoch nicht. Beckers beschloss, Sireh in einem guten, privaten Krankenhaus behandeln zu lassen, damit sich die Wunden schließen können und es dem Kind besser geht. Ein gutes Krankenhaus in Gambia kostet aber Geld. Geld, das die arme Familie des Mädchen nicht aufbringen kann. „Es gibt in Gambia zwar auch staatliche Krankenhäuser, die man kostenlos in Anspruch nehmen kann. Nur das nutzt nichts, da man Medikamente immer teuer bezahlen muss.“ Der Entwicklungshelfer machte über Facebook auf die Not des Kindes aufmerksam. Eine Welle der Hilfsbereitschaft folgte. Schnell waren Menschen bereit, eine Patenschaft für Sireh zu übernehmen, damit sie zur Schule gehen kann. Spenden gingen ein, um die Behandlung des Mädchens zu finanzieren.

Zwei Wochen, nachdem Beckers das Mädchen am Straßenrand gesehen hat, kann er dank der zahlreichen Spender schon erste Erfolge melden. Beckers schreibt: „Dank eurer schnellen Hilfe und die bereits getätigten Zusagen konnte Sireh schon die erste Behandlung in einem guten Krankenhaus unter deutscher Leitung erhalten. Nach gut einer Stunde Fahrzeit wurden wir bereits von einem Ärzte-Team unter Leitung von Susan Touray, einer Deutschen, die seit 2002 eine Klinik hier in Gambia betreibt, empfangen. Auch wegen der großen Entfernung zum Wohnort von Sireh haben wir dann schnell entschieden, dass Sireh, begleitet von ihrer Mutter, erst mal für einige Zeit stationär aufgenommen wird und somit rund um die Uhr versorgt werden kann. Die Wunden werden nun täglich gereinigt und professionell versorgt. Auch an medikamentöser Behandlung wird es nicht fehlen.“

Papa Buba sorgte auch dafür, dass die Siebenjährige neue Anziehsachen bekam. Sireh ist begeistert von den schönen Kleidern. Foto: Uwe Beckers

Der engagierte Helfer trifft auf ebenso engagierte Mediziner. Susan Touray kommt Beckers „kostentechnisch ein wenig entgegen“. Es folgen weitere positive Nachrichten. Nach Aussage der Ärzte werden die Wunden bald abheilen, allerdings muss eine ständige Nachversorgung gewährleistet sein. Aber auch dieses Problem ist schnell gelöst. „Wir werden das im Schulteam besprechen und Sireh nach ihrer Einschulung täglich in der Schule medizinisch versorgen“, sagt Beckers

Sireh kann nicht laufen und robbte deswegen über den Boden. Uwe Beckers besorgte ihr einen Rollstuhl. Jetzt kann sie die Grundschule besuchen. Foto: Uwe Beckers

Sireh, das kleine Mädchen, das in seinem siebenjährigen Leben nur Armut und Elend kennengelernt hatte, blickt dank Papa Buba nun in eine positive Zukunft. Sie wird die Emma-Christine-Schule besuchen und auch fit genug sein, um an der Weihnachtsfeier teilzunehmen. Das ist ihr sehnlichster Wunsch, den sie Uwe Beckers bei einem Vier-Augen-Gespräch schüchtern anvertraute.

Die siebenjährige Sireh hat seit ihrer Geburt missgebildete Füße. Dank Papa Buba hat sie nun einen Rollstuhl, medizinische Versorgung und kann die Grundschule besuchen. Foto: Uwe Beckers

Sireh hat in diesem Jahr von allen Kindern wohl das wertvollste Geschenk erhalten: eine Perspektive für die Zukunft. Oder wie Beckers es ausdrückt: „Einem kleinen Mädchen, das wohl nie laufen wird und wahrscheinlich ohne jegliche Zukunftsperspektive war, mit eigentlich für unsere Verhältnisse geringem Aufwand dennoch eine Zukunft zu ermöglichen, das ist wohl das schönste Weihnachtsgeschenk, was man einem Kind machen kann. Nochmals 1000 Dank an euch, die das alles erst möglich machen. Das macht unsere Arbeit so wichtig.“