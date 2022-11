Im Krefelder Theater Wenn Peter mit dem Wolf tanzt

Das Theater ist ein magischer Ort. Bevor das Publikum eine Vorstellung erleben kann, passiert im Vorfeld eine Menge: die Darsteller und Darstellerinnen haben intensive Probenarbeit hinter sich. Im Falle eines Ballettstücks erarbeitet der Choreograph gemeinsam mit den Tänzern und Tänzerinnen die Rollen des Stücks, jeder einzelne Schritt wird in der Choreographie festgelegt und bis zur Perfektion einstudiert. Hinzu kommen der Dirigent und seine Musiker und Musikerinnen, sie bilden das Orchester und begleiten das Stück auf der Bühne musikalisch. Der Bühnenraum bekommt ein passendes Bühnenbild mit speziellem Licht und die Kostüme werden geschneidert. Maskenbildner verwandeln die Darsteller. Und so entsteht am Ende ein Gesamtkunstwerk, an dem viele Hände und Köpfe beteiligt sind.