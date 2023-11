Theater im Ladenlokal Ein Fest nach den Wünschen der Krefelder wird zum Theaterprojekt

„Wir wollten zum Stadtjubiläum ein Sonderprojekt machen, und dabei wollten wir auch in die Stadt gehen. Dafür haben wir einen Leerstand gesucht, der sich eignet“, sagt Theaterdramaturgin Verena Meis. Direkt an die Menschen sind die subbotnik-Leute gegangen. „Das Fest ist der zweite Teil einer Trilogie, die aufeinander aufbaut. Im ersten Teil haben sie an verschiedenen Orten in der Stadt ein provisorisches Häuschen aufgebaut und die Flanierenden eingeladen, zu erzählen, was sie sich für ein Fest wünschen und wie sie die Stadt sehen. Daraus entstand der Abend für die Marktstraße. Im nächsten Sommer wird das Konzept - und das Team - erweitert und Subbotnik auf der großen Bühne im Theater spielen.