Jahrhundertbaum in Krefeld Warum eine uralte Blutbuche gefällt werden musste

Wie lange sie schon dort steht, kann keiner so genau sagen. Sicher ist: Sie war schon vor uns da, die Blutbuche in unserem Nachbargarten in der Krefelder Innenstadt. Sie hat, das ist klar, schon schlimmere Zeiten durchlebt, als die, die wir gerade erleben. Sie war Winden und Wettern ausgesetzt und hat allem standgehalten – was ein tröstender Gedanke in solch bewegten Zeiten! Und wann immer ich von meinem Balkon auf diesen Jahrhundertbaum geschaut habe – im Winter auf seine kahle Krone, im Sommer auf sein volles Blätterkleid – hat er mir ein Gefühl der Beständigkeit durch die Jahreszeiten gegeben.