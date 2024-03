Baustillstand seit 15 Jahren Unvollendete kommen unter den Hammer

Krefeld · In bester Lage schlummern seit 15 Jahren drei Reihenhäuser im Rohbauzustand in Bockum an der Glockenspitz im Dornröschenschlaf. Mit der vom Amtsgericht Krefeld anberaumten Zwangsversteigerung erfolgt ein Weckruf.

22.03.2024 , 06:45 Uhr

Drei Reihenhäuser am Glockenspitz in Bockum sind seit 15 Jahren als verklinkerte Rohbauten fertiggestellt. Seitdem passierte am Innenausbau nichts mehr. Jetzt kommen sie zur Zwangsversteigerung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)