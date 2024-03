Ausflugsziel in Krefeld So schön ist der Frühling im Botanischen Garten – was es Neues gibt

Die Veranstaltungen in diesem Jahr beginnen am 24. März ab 11 Uhr mit einer Sonntagsführung. Treffpunkt ist der Haupteingang. Am 27. und 28. März zeigt Gärtnerin Martina Wende, wie schöne Arrangements für die Osterzeit gestaltet werden können. Plätze gibt es jedoch nur noch für die Veranstaltung am Donnerstag, 28. März. Anmeldung unter Telefon 02151 540519 oder per E-Mail an kbk-botanischer-garten@krefeld.de. Ein Highlight ist die bekannte Ausstellung Art of Eden, bei der Kunst-Objekte aus verschiedenen Materialien im Garten zu sehen sind. Der Eintritt für die Veranstaltung am 4. und 5. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr, kostet 8 Euro.