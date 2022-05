Krefelder Kino an der Sternstraße : Unternehmer rettet die Apollo-Fassade

Die Putten des Apollo-Theaters sind wieder da: Claudia Schmidt und Unternehmer Frank Schneewind präsentieren eine der geretteten Platten. Foto: Schneewind

Krefeld Große Teile der Fassadenplatten aus massivem Sandstein überstanden den Abriss mit nur leichten Beschädigungen und konnten geborgen werden. Vor allem die drei Platten mit den prägnanten Putten sind fast unbeschädigt geblieben.

Als im Februar der Immobilienunternehmer Frank Schneewind gemeinsam mit der Gruppe Wirstadt.org die Fassade des alten Apollo-Kinos an der Sternstraße retten wollte, da bewegte das Thema viele Krefelder. Doch dann schien es, als sei die Aktion gescheitert. Die Zeit hatte nicht gereicht und die Bagger hatten das Gebäude eingeebnet. Der Frust bei allen Beteiligten war groß. Jetzt ergab sich eine überraschende Wende: Große Teile der Fassadenplatten aus massivem Sandstein überstanden den Abriss mit nur leichten Beschädigungen und konnten geborgen werden.

„Ich war, als ich davon hörte, im Urlaub in Sizilien und sah auf Facebook Bilder von den intakten Platten. Daraufhin haben wir Kontakt zu dem Bauunternehmen aufgenommen mit der Bitte, die Platten, die sich noch retten lassen, von der Baustelle bergen zu dürfen“, berichtet Schneewind. Dies sei sehr unkompliziert gelungen und so konnten die Fassadenretter ihrer Arbeit nachgehen. „Wir sind dann tagelang mit Lastwagen hin und her gefahren und haben alles, was wir finden konnten, geborgen“, ergänzt der Unternehmer weiter. Das Ergebnis: „Von den etwa 120 Platten hatten wir 40 bereits mit unserer Aktion bergen können. Weitere 40, sowie viele Bruchstücke, konnten wir nun in Sicherheit bringen. Ganz wichtig ist: Wir haben alle drei Platten mit den prägnanten Putten fast unbeschädigt geborgen“, so Schneewind. Die Rettung sei also am Ende doch ein Erfolg gewesen. „Ich habe schon zu Beginn, als manche mich als bekloppt hingestellt haben, gesagt: Geht nicht, gibt’s nicht.“ Das habe sich jetzt bewahrheitet.

Info Wirstadt.org will Stadtidentität stärken Die Gruppe Wirstadt.org, die sich nicht zuletzt bei der Fassadenrettung am Apollo-Kino intensiv engagiert hat, ist ein Zusammenschluss von Krefelder Bürgerinnen und Bürgern, die vor allem die Identität der Stadt erhalten und für ein lebenswertes Krefeld kämpfen wollen. Auch Nachhaltigkeitsaspekte und damit die Einsparung von CO2- und sonstigen Emissionen, die beispielsweise bei Neubauten entstehen, haben bei den Aktivisten einen hohen Stellenwert. Die Apollo-Rettung ist das erste Projekt, das eine große Öffentlichkeit erreichte, die Gruppe aber gibt es schon länger und sie ist in der Stadt sehr aktiv.

Dass 40 Platten weiter fehlen, sei unproblematisch. „Wir haben einen Sachverständigen, der mit uns ermittelt, woher genau die Platten stammen, ob wirklich aus der Eifel oder aus einer anderen Region. Wir könnten dann die fehlenden Elemente nachfertigen lassen“, schlägt er vor.

Bei der Bergung der Putten stellten Experten bereits fest, dass die Beschädigungen wieder repariert werden können.. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Einen anderen Ansatz verfolgt eine weitere Retterin. Claudia Schmidt von Wirstadt.org gehört zu den geistigen Köpfen der Aktion und möchte mit ihrer Gruppe vor allem die Identität der Stadt, aber auch Ressourcen, erhalten. Mit einer vielbeachteten kulturhistorischen Analyse Krefelds machte sie sich einen Namen in der Stadt. „Wir haben bei der Bergung festgestellt, dass die Beschädigungen aus dem Krieg sehr kreativ repariert wurden. Es wurde eine Art Mörtel mit Steinstaub angerührt und die Zwischenstücke einfach gemauert und mit diesem Mörtel versehen. Das war von der Straße überhaupt nicht zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch eine solche Vorgehensweise wählen“, sagt sie. Überhaupt sei das nun geborgene Material im Vergleich zur Situation nach dem Krieg in gutem Zustand. „Die Beschädigungen damals waren in der Tat größer, als die, die wir jetzt sehen. Das ist auf alten Bildern zu erkennen“, sagt die Expertin.

Darum sind die Protagonisten sehr optimistisch, die ganze Fassade rekonstruieren zu können. Der Blick der Retter geht nach vorn. „Wir suchen jetzt einen Ort, wo wir die Teile wieder aufbauen können. Das kann entweder ein bestehendes Gebäude, oder ein Neubau sein“, so Schneewind. Schmidt fügt hinzu: „Ideal wäre eine Immobilie im Bereich Hoch- oder Rheinstraße. Hier passt die Fassade kulturhistorisch am besten hin.“ Wichtig ist für sie, nicht nur die Materialien, sondern auch die kulturelle Identität zu erhalten. „Wir reden heute bei Neubauten immer nur vom Energieverbrauch, Passivhausstandard und so weiter. Aber wir vergessen, dass der größte Teil eines Gebäudes in der grauen Energie steckt. Also der Herstellung der Materialien, Transport und Bau. Noch wichtiger aus meiner Sicht ist aber das, was ich als ‚goldene Energie‘ bezeichne: der kulturelle Wert eines Gebäudes und die Identität einer Stadt über ihre Bausubstanz. Dafür ist eine Fassade wie die Apollo-Fassade sehr wertvoll. Sie bietet dem Auge Haltepunkte, der Blick rutscht nicht ab, wie bei einer modernen, etwas sterilen Glasfassade“, meint Claudia Schmidt.

Darum wünscht sie sich eine Baulücke, in die ein Gebäude mit der Fassade eingebracht werden könnte. „Diese müsste allerdings 14 Meter breit sein. Das ist schon einiges. Möglich wäre auch, ein entsprechendes Bestandsgebäude mit der Fassade zu verkleiden“, betont die Fachfrau.