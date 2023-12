IHK-Experte informiert über Risiken und Pflichten Unternehmen müssen Verdacht auf Geldwäsche melden

Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes beziehungsweise von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf und kann nach Paragraf 265 Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden. Die Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall macht nun alle Unternehmen, die als sogenannte Verpflichtete unter den Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes (GwG) fallen, darauf aufmerksam, dass sie sich bis zum 1. Januar 2024 im elektronischen Meldeportal goAML Web der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren müssen.