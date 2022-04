Hygiene-Unternehmen aus Krefeld : Hutny baut neues Quartier in Fichtenhain

Die Hutny GmbH firmiert derzeit noch in ihren Räumen an der Untergath. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Hutny GmbH ist ein Fachgroßhandel und Servicepartner für Hygiene, Reinigung, Inkontinenz, Pflege und Desinfektion aus Krefeld. Das Unternehmen bekennt sich zum Standort und investiert in einen Neubau an der Kommunikationsstraße in Fichtenhain. Im Frühjahr 2023 soll er bezugsbereit sein.