Wirtschaft in Krefeld : Firmen brauchen schnelleren Zugang zu Fördermitteln

Krefeld IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz diskutierte im digitalen Austausch mit Spitzenpolitikern der Parteien aus Nordrhein-Westfalen.

„Eine erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels wird uns dann gelingen, wenn wegfallende Arbeitsplätze ersetzt, Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie gesichert und neue Jobs in Zukunftsbranchen geschaffen werden – das können nur Unternehmen leisten“, so Steinmetz. „Leider sehen wir, dass sich die Förderung von Unternehmen etwa im Rahmen der Strukturförderung in der Praxis als schwierig erweist.“ Das müsse dringend vereinfacht werden. „Die Unternehmen stehen in den Startlöchern.“