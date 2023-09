Kulturausschuss Krefeld Unmut über Umgang mit Baudenkmälern

Im Kultur- und Denkmalausschuss am Dienstag wurde der Umgang der Stadt mit denkmalgeschützten Gebäuden in Krefeld heftig diskutiert. Zum einen ging es um das Verwaltungsgebäude der Edelstahlwerke, zum anderen um den Paschhof in Linn. In beiden Fällen zeigten sich die Politiker nicht zufrieden mit den Angaben der Verwaltung. Einige Fragen wurden nur ausweichend beantwortet, andere blieb ganz offen. Die Ausschussmitglieder treibt nun die Sorge um, dass denkmalgeschützter Gebäudebestand in Gefahr sein könnte.