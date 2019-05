Unicef : „Theater der 10.000“ auf dem Rathausplatz

Knapp 50 zumeist junge Menschen versammelten sich am Samstag zu einer Unicef-Aktion auf dem Rathausplatz. Einzige äußerliche Gemeinsamkeit: Sie alle trugen Kopfhörer in oder auf den Ohren. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Die Teilnehmer der Performance-Aktion bekommen Anweisungen übers Internet – zeitgleich in 100 deutschen Städten.

Passanten auf dem Rathausplatz schauen fragend. Irritiert bleiben sie stehen und sehen zu, wie knapp 50 zumeist junge Menschen gemeinsam eine Art Choreografie aufführen. Zunächst stellen sie sich in zwei Reihen auf und schleichen gebückt. Sie heben gleichzeitig den Arm, hüpfen oder recken zeitgleich eine Faust in die Luft. Einzige äußerliche Gemeinsamkeit: Sie alle haben Kopfhörer in den oder auf den Ohren. Diese sind auch des Rätsels Lösung, denn sie hören darüber, was jeweils zu tun ist.

Die Teilnehmer an der Performance-Aktion, die einem „Flashmob“ ähnlich ist, haben sich auf einer Internetseite eingewählt. Über diese bekommen sie Anweisungen, was sie zu tun haben – und das nicht nur in Krefeld, sondern in 100 Städten in ganz Deutschland. „Theater der 10.000“ heißt die Aktion, die von Unicef ins Leben gerufen wurde. Über die Kopfhörer wird den Teilnehmern eine Geschichte erzählt. Sie sind zunächst Flüchtlinge in einer apokalyptischen Zukunft. Doch die Zeitreise ist in dieser ausgedachten Zukunft möglich und so werden sie ins Jahr 2019 geschickt, um hier Dinge zu verändern und die Apokalypse zu verhindern. In der Geschichte wurden sie in ‚Avatare‘ übertragen. Also Roboter, die einem Menschen gleichen und die vom Geist eines Menschen gesteuert werden. Gejagt werden sie von ‚Zeitwächtern‘, denn Zeitreisen sind verboten.

Info Nachtreffen auf dem Westwall Das Nachtreffen der Aktion findet am 6. Juni ab 17 Uhr im Unicef-Büro auf dem Westwall 39 statt. Die Verantwortlichen hoffen, dass - über das Live-Theaterstück hinaus - auch einige der Teilnehmer kommen und sich dann bei der Kinderrechtsorganisation engagieren werden.

Zunächst sollen die Teilnehmer tief einatmen, sollen springen und so die physikalischen Parameter wie Luftzusammensetzung und Gravitation zu überprüfen. Immer mehr aber geht es darum, dass sie ein Teil der Gesellschaft werden und Freunde finden. Am Ende bilden sie einen Kreis, sehen ihrem Nachbarn tief in die Augen und lächeln sich an. „Das war ein Gänsehautmoment. Ich war voll in dieser Rolle und dem Nachbarn auf diese Art so verbunden zu sein, das hat mich irgendwie wirklich gerührt. Ich hatte Tränen in den Augen“, erzählt Paula Weckel. Die Tagesmutter aus Dormagen ist extra nach Krefeld angereist, um an der Aktion teilzunehmen. „Ich hätte auch nach Köln fahren können. Aber mein Freund kommt aus Krefeld. Darum sind wir hier“, erzählt die junge Frau.

Der Eindruck des gegenseitigen Blicks in die Augen packte auch Luna Faust. Die Abiturientin des Horkesgath-Gymnasiums sagt: „Es war ein richtig intimer Moment. Wir waren Teil einer Gemeinschaft. Das war sehr schön und beeindruckend.“ Diese Gemeinschaft aber erstreckte sich nicht nur auf Krefeld, sondern auf ganz Deutschland. „In anderen Städten haben die Aufführungen auf größeren, belebteren Plätzen stattgefunden. Das ging hier leider nicht. Es geht darum, für Unicef zu werben, aber auch den Menschen nahezubringen, über die Zukunft nachzudenken und sie aktiv und positiv zu gestalten“, sagt Elke von Harpe. Sie ist die Leiterin der Arbeitsgruppe Krefeld der Kinderrechts-Organisation. Sie hofft, dass einige der Teilnehmer auch auf Unicef selbst aufmerksam werden und sich zukünftig für Kinderrechte engagieren. Sie selbst wird ihren Posten im Juli aufgeben und sucht noch einen Nachfolger. „Ich war jetzt lang genug aktiv. Jetzt müssen andere in die Verantwortung gehen“, sagt sie.