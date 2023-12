Technische Universität Dresden Uni erforscht Alltagsmobilität in Krefeld

Die Befragung läuft bereits seit dem ersten Quartal 2023 mit Erfolg – die erforderlichen Monatsstichproben wurden in nahezu allen Untersuchungsräumen erreicht. Nun gilt es, diese Entwicklung auch in den letzten Wochen der zwölfmonatigen Erhebungszeit fortzuführen. Weiterführende Informationen zum Forschungsprojekt sind unter https://tu-dresden.de/srv zu finden. Die angeschriebenen Haushalte können über das Internet oder per Telefon an der Studie teilnehmen. Der Online-Fragebogen ist unter https://www.srv2023.de erreichbar. Für Rückfragen steht unter 0 80 0 / 8 30 1 8 30 ein kostenloses Infotelefon zur Verfügung.