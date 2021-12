Drei Covid-19-Tote in Krefeld : Ungeimpft – 70-Jähriger ohne Vorerkrankung stirbt an Corona

Krefeld An Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, öffnet das Impfzentrum Seidenweberhaus jeweils von 9 bis 13 Uhr. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Krefeld gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 272,0 an.

Auch in den kommenden Tagen gibt es an mehreren Stellen in Krefeld ein kontinuierliches Impfangebot zum Schutz vor dem Coronavirus. Das Impfzentrum Seidenweberhaus in Krefeld ist an allen Werktagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet, auch zwischen den Feiertagen vom 27. bis 30. Dezember. An Heiligabend , 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, öffnet das Impfzentrum Seidenweberhaus jeweils von 9 bis 13 Uhr. Nur am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr bleibt das Impfzentrum geschlossen. Terminanmeldungen können unter www.krefeld.de/impftermin erfolgen. Von dieser Seite aus gelangt man auch zum Impfangebot des Impfzentrums am Helios-Klinikums/Lutherplatz.

Der Impfbus fährt auch in den kommenden Tagen wieder die Krefelder Stadtteile an. Am Dienstag, 21. Dezember, steht der Impfbus von 9 bis 12 Uhr in Oppum am HansBöckler-Platz, von 12.30 Uhr bis 15 Uhr dann am Danziger Platz in Linn. Am Mittwoch, 22. Dezember, steht der Impfbus morgens von 9 bis 12 Uhr in Uerdingen, Parkplatz Am Röttgen, von 12.30 Uhr bis 15 Uhr in Gartenstadt, Insterburger Platz. Am Donnerstag, 23. Dezember, ist der Impfbus im Krefelder Norden unterwegs. Von 9 bis 12 Uhr ist ein Halt im Mies-van-der-Rohe-Businesspark, Girmesgath 5, orgesehen. Von 12.30 bis 15 Uhr steht der Impfbus dann auf dem Festplatz an der Hummelwiese am Inrath. Nach dem Weihnachtsfest geht die Impfbus-Tour weiter. Am Montag, 27. und Dienstag, 28. Dezember steht der Impfbus zwischen 9 und 15 Uhr auf dem Von-derLeyen-Platz 1 vor dem Krefelder Rathaus. Am Mittwoch, 29. Dezember, fährt der Impfbus auf den Sprödentalplatz, wo von 9 bis 15 Uhr ein Impfangebot besteht. Am Donnerstag, 30. Dezember, steht der Impfbus von 9 bis 15 Uhr erneut in Elfrath an der dortigen Bezirkssportanlage an der Straße Zur Eibe. Ein Personalausweis sowie nach Möglichkeit der Impfpass sollen mitgebracht werden. Es wird außerdem empfohlen, Anamnese- und Einwilligungsbogen ausgefüllt mitzubringen. Die Unterlagen sind zu finden unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19- Aufklaerungsbogen-Tab.html. Impfungen sind darüber hinaus auch bei den Hausärzten möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) führt auf ihrer Internetseite in einem Impfregister alle impfenden Ärzte auf: https://coronaimpfung.nrw/impfregister. Besondere Impfaktionen der KV-Ärzte findet man auf der Seite https://coronaimpfung.nrw/impfaktionen.