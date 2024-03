Vier Verletzte in Krefeld Linienbusse prallen aufeinander

In unmittelbarer Nähe zum Betriebshof an der St. Töniser Straße ist es am Freitagmorgen, 1. März, zu einem Unfall mit zwei Linienbussen gekommen. Es soll vier Verletzte gegeben haben. An der Haltestelle Gutenbergstraße waren die beiden tonnenschweren Fahrzeuge gegen 8.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache aufeinandergeprallt. Es gibt vier Leichtverletzte, so die Polizei.