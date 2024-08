Berliner Straße in Krefeld Auto landet nach Zusammenstoß auf dem Dach

Auf der Berliner Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto umgekippt ist. Nach ersten Meldungen soll eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt gewesen sein. Unklar ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte, obwohl der Verkehr in dem Bereich durch eine Ampelanlage geregelt wird.