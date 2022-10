Partnerschaft : Krefeld und Venlo – Dialog der Kulturen

Eine Kulturdelegation aus Krefeld besucht Kollegen in der Partnerstadt Venlo. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Kultur-Vertreter Krefelds waren jetzt in der Partnerstadt Venlo zu Gast. Sie überlegten, bei Projekten künftig zusammenzuarbeiten.

(RP) Vertreter der Kultur und der Museen aus Krefeld und der niederländischen Partnerstadt Venlo haben über eine mögliche Zusammenarbeit bei Projekten gesprochen. Krefelds Kulturbeauftragte, Gabriele König, die Leiterin der Kunstmuseen, Katia Baudin, die Leiterin des Deutschen Textilmuseums, Annette Schieck, und der Leiter des Museums Burg Linn, Boris Burandt, besuchten nun ihre Kollegen und deren Einrichtungen in der Stadt an der Maas. Die niederländischen Museumsleute waren bereits in Krefeld zu Gast. „Kultur ist grenzüberschreitend. Deshalb lag es nahe, auf die Kultureinrichtungen unserer Partnerstadt zuzugehen. Es sind jetzt erste Schritt des Kennenlernens“, betont König.