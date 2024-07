Krefeld und seine Vereine Tennis ist drittstärkste Sportart in Krefeld

Wer die Wahl hat, hat die Qual, das gilt vor allem für das Tennis in Krefeld. Die Sportart steht in der Beliebtheitsskala der Krefelder ganz weit oben, nämlich mit rund 4780 Mitgliedern (Stand April 2024) auf Platz drei hinter Fußball und Schwimmen. Doch die gute Nachricht, wenn sie das nicht schon war, folgt auf dem Fuße: Die Auswahl an Vereinen ist in der Seidenweberstadt erfreulich groß. „Wir haben hier in Krefeld 15 Vereine. Hinzu kommen noch sechs Vereine aus Meerbusch und zwei aus Tönisvorst, die zu unserem Tenniskreis gehören“, sagt Horst Giesen, Vorsitzender des Crefelder Tennisclub (CTC) und Fachschaftsleiter für die Sportart Tennis. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Giesen erklärt, was den Sport so interessant macht, für wen er geeignet ist und was er kostet.