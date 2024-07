Krefeld und seine Vereine Schießen ist mehr als ein Präzisionssport

Wie im Film sieht es hier unten aus und diejenigen, die noch nie auf einem Schießstand waren, dürften ziemlich beeindruckt sein. Die neu renovierte Schieß- und Sportanlage Girmesgath hat insgesamt 15 Schießstände, die Bahnen sind 50 Meter lang und an deren Ende sieht man die Zielscheiben. „Unsere Mitglieder können hier in sieben verschiedenen Disziplinen schießen, zum Beispiel am Luftgewehr, mit der Luftpistole oder am Kleinkaliber“, sagt Heinz Kutzmann, 1. Vorsitzender der Schieß- und Sportanlage Girmesgath.