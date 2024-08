Krefeld und seine Sportvereine „Golf ist auch ein Familiensport“

Für den Golfsport hat Krefeld eine ganz besondere Bedeutung: Als der älteste Golfverein der Stadt, der Krefelder Golf Club (KGC) 1930, vor 94 Jahren gegründet wurde, war er einer von nur vier Golfclubs in Nordrhein-Westfalen. Heute, fast 100 Jahre später, sind es insgesamt 162 Golfclubs in NRW. Drei davon, der KGC 1930, der Golfclub Stadtwald und der Golf und Country Club Elfrather Mühle, sind in Krefeld beheimatet. „Der Golfsport bemüht sich seit 40 Jahren sehr, aus der elitären Ecke herauszukommen. An der Zahl der Golfclubs, die es inzwischen gibt, kann man sehen, dass der Golfsport ein Breitensport und in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist“, sagt Christian Weinacht, der Jugendwart des KGC. Insgesamt 1899 aktive Mitglieder (Stand April 2024) verteilen sich auf die drei Krefelder Clubs. Damit liegt die Sportart laut dem Krefelder Stadtsportbund auf Platz 5 der mitgliederstärksten Sportarten in der Stadt.