Einzigartige Städteverbindung Wie viel Philadelphia bis heute in Krefeld steckt

Der Name te Neues steht für mennonitisches Urgestein. Wir stehen mit einem der Nachfahren vor dem Haus: Elmar te Neues, in Krefeld bekannt als IHK-Präsident, berichtet, wie seine Vorfahren sich in Hüls niederließen. „Ein Teil blieb, ein Teil ging nach Krefeld und wanderte dann nach Amerika aus“, sagt er. Die Verbundenheit in der weltweiten Mennonitengemeinschaft sei bis heute groß, betont er. Erst vor kurzem hat er in Krefeld eine Familie Nyce aus Philadelphia getroffen – es sind Mennoniten, die in Europa auf den Spuren ihrer Vorfahren unterwegs waren. Nyce – der Name geht auf te Neues zurück.