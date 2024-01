Lyrikfestival in Krefeld In einer Poesie-Studie liegen Krefeld und Miami ganz vorn

Die Autoren bestätigen einen Trend: Lyrik werde längst nicht mehr nur in Buchform und im privaten Ambiente rezipiert. Im Internet, auf Bühnen, aber auch in unterschiedlichen städtischen Räumen habe sie einen neuen Platz gefunden. Solche Formen sind Gegenstand der Studie. HipHop, Poetry Slams und immer mehr deutsche Texte in der Popmusik haben hierzulande diese Entwicklung gefördert. „Die urbanen Poesiefestivals in Miami und Krefeld setzten sich hier beispielhaft mit ihren Städten inhaltlich auseinander. Sie sind wesentlich auf die Bewohner selbst ausgerichtet gewesen und versuchten, sie durch Mitmach-Formate einzubeziehen“, hat die Studie ergeben. Vergleichbare Formate seien den Autoren bis dahin nicht bekannt gewesen, sodass für sie einzig Festivals in Miami und Krefeld miteinander verglichen werden konnten.