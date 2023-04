An diesen Orten blüht sie in Krefeld So schön ist die Kirschblüte in Krefeld – Bildergalerie mit den schönsten Orten zum Fotografieren

In Krefeld werden die Obstbäume in ihrer Blütezeit vor allem auf dem Alexanderplatz in der Krefelder Innenstadt oder auch in der Waldhof- und Gneisenaustraße Bockum fotografiert. Was weniger bekannt ist: Auch in Uerdingen blühen an mehreren Stellen die Japanischen Kirschen, so im Stadtpark und in der Straße Am Röttgen, die in direkter Nachbarschaft zum Uerdinger Bahnhof liegt. Wir zeigen, wo gerade was blüht.