KOLUMNE KR WIE KREFELD : Krefeld und der Zwang zum Grün-Dach

Krefeld Nicht mal die FDP zuckte zusammen, als im Planungsausschuss im Prinzip der Zwang zur Dachbegrünung bei Neubauten auf den Weg gebracht wurde. Krefeld ist nicht allein. In Baden-Württemberg gilt die Grünpflicht für Dächer sogar landesweit. Die Aussagen darüber, was das kostet, gehen auseinander.

Der Ruf, begrünte Dächer bei Neubauten vorzuschreiben, stößt in Zeiten des Klimawandels auf Zustimmung. Im Planungsausschuss wurde dem Vorstoß der Grünen einstimmig gefolgt. Zucken ist erlaubt: Immerhin verordnet der Staat Investoren (mal wieder) Mehrausgaben und schränkt deren Verfügungsgewalt über ihr Eigentum ein. Die Verlautbarungen der Grünen haben zudem ein paar unangenehme Zungenschläge. Unterm Strich ist die Frage nicht einfach zu entscheiden: Ist das jetzt OK, die Leute zu Gründächern zu zwingen?

In Krefeld kann man auch genügend ambitionierte private Bauten sehen, die sich überaus elegant am Bauhaus und jener Moderne orientieren, die ein Mies van der Rohe gestiftet hat. Solche Bauherren werden sich bedanken, wenn die Stadt ihrem architektonischen Statement ein grünes Zipfelmützchen der Gemütlichkeit aufsetzt. Einfach schöner? Nein. Manchmal ist Bauhaus einfach schöner. Und nicht jeder möchte ein Hobbit im Auenland sein. Kurz und gut: Wo die Grünen ästhetisch argumentieren, wandeln sie auf dünnem Eis.

Auch was die Kosten angeht, fragt sich, wie stimmig die Zahl ist, die die Grünen in die Debatte geworfen haben: 6000 Euro pro 100 Quadratmeter. Man kann andere Zahlen hören. Beispiel: In Kiel sitzt die „Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.“ (ARGE), ein Verein, der im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein den Bau von Sozialwohnungen kostenmäßig prüft und überwacht. Der Verein ist auch eine Art Bauforschungsinstanz, die schon mehrere Studien über Kosten unter anderem für Dachbegrünung (etwa für Hamburg oder Berlin) erstellt und dabei auch bundesweit Daten ausgewertet hat. Will sagen: Was die ARGE verlauten lässt, hat Hand und Fuß.