Alter Imbisswagen ausgebrannt Feuerwehr entdeckt unbekannten Toten in Krefeld

Damit konnte keiner rechnen: Bei einem Löscheinsatz entdeckten Kräfe der Krefelder Feuerwehr am heutigen Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr einen toten Mann. Auf dem Parkplatz an der Ritterstraße brannte laut Polizeiangaben ein ausrangierter Imbissanhänger. Aus seinem Inneren konnte die Feuerwehr einen Mann nur noch tot bergen. Seine Identität und die Brandursache sind noch unklar. Das Feuer erfasste auch einen danebenstehenden Anhänger. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Identität des Mannes, ob er Opfer der Flammen wurde oder schon vorher tot war, ob es sich um ein Kapitalverbrechen handelt – all diese Fragen müssen jetzt geklärt werden.