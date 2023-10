Brand eines alten Imbisswagens Identität des Toten aus Krefeld weiterhin unklar – Brandermittler vor Ort

Am heutigen Mittwochmorgen ging bei der Krefelder Feuerwehr um 5.18 Uhr eine Alarmierung bezüglich eines PKW-Brandes ein, teilte ein Sprecher der Krefelder Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion mit. Gegen 5.20 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz an der Ritterstraße einen brennenden, ausrangierten Imbissanhänger. In dessen Inneren fanden die Einsatzkräfte einen Mann, den sie nur noch tot bergen konnten. Das Feuer erfasste auch einen danebenstehenden Anhänger. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und versuchen zurzeit vor Ort die Brandursache zu ermitteln, teilte ein Einsatzleiter der Feuerwehr mit. Die Identität des Mannes ist weiterhin unklar. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob der Tote Opfer der Flammen wurde oder schon vorher tot war und ob es sich um ein Kapitalverbrechen handelt.