Nachts in Krefeld Unbekannter rammt Streifenwagen – drei Polizisten verletzt

Ein Pkw hat in Krefeld einen Streifenwagen gerammt und drei Polizisten verletzt. Der Unfallfahrer ist flüchtig. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall am Dienstag, 30. Juli, um kurz nach Mitternacht. Das Streifenteam beabsichtigte, den Fahrer des Pkw in Höhe des Moritzplatzes zu kontrollieren. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, flüchtete der Unbekannte in seinem Wagen.