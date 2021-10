Krefelder Eltern in Sorge : Unbekannter bedrängt Mädchen auf dem Schulweg

Krefeld In Krefeld geht die Sorge vor einem Mann um, der Schulmädchen im Stadtgebiet belästigt. Vor gleich zwei Schulen ist es zu Auffälligkeiten gekommen.

(vo) Die Eltern der Gesamtschule Uerdingen sind in einem Rundschreiben der Schulleitung informiert worden, dass in den Ferien in Hüls ein Mädchen von einem Fremden angesprochen wurde; ein weiterer Fall wird von der Montessori-Schule gemeldet. Eine Schülerin der Jahrgangsstufe sieben ist demnach von einem Unbekannten verfolgt, angesprochen und aufgefordert worden, in sein Auto zu steigen, angeblich damit er sie zur Schule fahren könne. Nach der Ansprache im Bereich Kliedbruchstraße/ Oelhausenweg ist er auch ausgestiegen und hat das Fahrrad des Mädchens festgehalten. „Die Schülerin hat souverän reagiert und konnte wegfahren“, heißt es in einem Schreiben der Montessori-Schulleiterin. Die Polizei habe den Fall aufgenommen.