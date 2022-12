Stadtverwaltung trägt Mitverantwortung Unbekannte stehlen Frau den Rollstuhl am Krefelder Weihnachtsmarkt

Es ist ein besonders dreister Diebstahl, der auch das städtische Marketingamt zum Nachdenken bringen müsste: Am Donnerstag, 1. Dezember, stellte eine 33-jährige Krefelderin gegen 18.30 Uhr ihren elektrischen Rollstuhl am Eingang der Dionysiuskirche ab. Die junge Frau wollte den dortigen Weihnachtmarkt besuchen. Da dessen Wege teilweise mit Rindenmulch ausgelegt und deshalb mit dem Rollstuhl nicht befahrbar sind, ging sie zu Fuß auf den Markt. Dies ist ihr für kleinere Strecken möglich. Als sie gegen 20.30 Uhr zum Abstellplatz des Rollstuhls zurückkehrte, war dieser verschwunden. Zeugen gaben an, dass sie zwei Jugendliche an dem Rollstuhl gesehen haben. Ob diese den Rollstuhl dann auch gestohlen haben, ist aktuell nicht klar. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Ruf 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.