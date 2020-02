Konzert : Unbekannte Sinfonie von Paul Dukas kommt an

Krefeld Mit Tangorythmus und Saxofonquartett zeigen die Niederrheinischen Sinfoniker Temperament.

Nach dem südamerikanischen Einstieg ging es nordamerikanisch weiter mit „Rhythm of the Americas“, komponiert vom 1953 in New York geborenen Bob Mintzer. Der kennt sich vor allem im Jazz gut aus und leitet seit 2016 die WDR-Bigband. Seine viersätzige Komposition für Saxofonquartett und Sinfonieorchester erfordert von den Solisten, Orchester und Dirigenten ein Höchstmaß an Geistesgegenwart. Die war vorhanden, und so gelang eine mitreißende Wiedergabe, die auch beim Publikum große Anerkennung fand. Alle vier Solisten des Saxophonquartetts „clair-obscur“ zeichneten sich durch beachtliche Souveränität aus. Sie spielten ihre schwierigen Partien auswendig und beeindruckten neben ihrer technischen Perfektion nicht zuletzt durch die Modulationsfähigkeit bei der Tonbildung. Ein Leckerbissen war auch ihre Zugabe, ein reizvolles Arrangement des Libertangos von Astor Piazzolla.