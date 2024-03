Anlage in Horkesgath eigeschaltet Unbekannte lösen Feueralarm im Schulzentrum aus

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Montag zeitgleich mit mehreren Einsätzen beschäftigt. Wie die Leitstelle mitteilt, wurden die Kräfte gegen 8.30 Uhr zu einem Brand am Ostwall im ehemaligen Postgebäude gerufen. Im ersten Obergeschoss war es dort aus ungeklärter Ursache zu einem Brand und starker Rauchentwicklung im Bereich der Klimatechnik einer medizinischen Einrichtung gekommen. Die betreffenden Räume waren bereits vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt worden. Sechs Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, jedoch waren keine weiteren Behandlungen erforderlich. Das Feuer konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz gelöscht werden. Die betroffenen Gebäudeteile wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam es zu einer Verletzung eines Feuerwehrmanns, er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 35 Einsatzkräften.