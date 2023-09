Kommunalaufsicht eingeschaltet Umweltschützer befürchten Überschuldung der Stadt

Es ist fast wie in alten Zeiten, als die Bezirksregierung Düsseldorf den Finanzplan der Stadt Krefeld erst genehmigen musste. Einnahmen und Ausgaben waren so aus den Fugen geraten, dass die Kommunalaufsicht in der Landeshauptstadt das Zahlenwerk vor der Freigabe genauestens unter die Lupe nahm. Nun hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Ortsgruppe Krefeld die Bezirksregierung mit der Bitte angeschrieben, Politik und Verwaltung für den Etat 2024 und folgende genauestens auf die Finger zu schauen.