„Absurd niedrige“ Gebühr in Krefeld Umwelthilfe fordert höhere Gebühren für Anwohnerparken

Die meisten NRW-Städte hätten bisher die Gebühren noch nicht angehoben, hieß es. In Düsseldorf hätte in diesem Jahr eine Erhöhung auf 300 bis 500 Euro erfolgen sollen, sei aber noch nicht beschlossen. In Köln wurde 600 Euro diskutiert, die Entscheidung aber aufgeschoben. Indes gehen kleinere Städte voran. Am teuersten ist der Anwohnerparkausweis in Neuss und Bonn. Die Neusser Jahresgebühr beträgt laut DUH seit Sommer 120 Euro und soll bis 2026 auf 360 Euro steigen. Bonn verlange ab kommenden März 180 Euro, ein Jahr später auch 360 Euro. Kempen verlange ab 2023 für ein Auto 150 Euro, für besonders große und schwere Fahrzeuge 270 Euro.